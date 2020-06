NAMDALSAVISA

I et Facebook-innlegg skriver Sivert Moe fra Overhalla, som blant annet står bak den populære podkasten «Anger», om en særdeles ubehagelig opplevelse på t-banen i Oslo fredag.

Her er innlegget:

Det å bli truet, slått og kløpet pga. noens konstante jævla behov for å slåss og lage elendig stemning, er så totalt meningsløst og rett og slett skremmende.

I går satt jeg på t-banen på vei hjem fra hyggelig lag med fine folk, og i vogna var det bare meg helt frem til et menneske kom bort til meg, satte seg rett foran meg, begynte å true, spørre hvem jeg var, hvor jeg jobbet samtidig som han konstant påpekte at han hadde det mye verre enn meg i livet og at han aldri kom til å ha det så bra som meg, - helt uten at jeg hadde sagt et eneste ord om hvem jeg var og hvordan livet mitt var.

Jeg fikk fullstendig og totalt panikkanfall underveis, noe som jeg ikke har hatt på gud vet hvor lenge - fordi jeg har det mye bedre med meg selv enn før. Dette mennesket var tydelig bare ute etter å ta noen, og det var helt tilfeldig at det var meg, og jeg kom heldigvis fra det uten fysiske skader.

Hvorfor skriver jeg dette høyt og offentlig? Fordi jeg er lei. Jeg er lei av at folk tar seg den frihet å oppsøke mennesker for å gjøre dem vondt. Du aner ikke hvordan et fremmed menneske har det, og når du går inn i en situasjon med en fremmed hvor du tydelig har bestemt deg for å skade vedkommende, fordi du undertrykker tydelige problemer i ditt eget liv - da trenger du hjelp.

Ta vare på hverandre heller, og hvis man ser slike situasjoner - hjelp hverandre også.

NA har fått tillatelse av Sivert Moe til å legge ut Facebook-innlegget.