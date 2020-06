Mann i 60-åra tatt for promillekjøring to dager på rad

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Ved begge tilfellene rykket politiet ut etter tips fra publikum.

Begge ganger ble mannen tatt med høy promille, og i dag ble han tatt i samme område som i går.

– Vi har kalt inn vedkommende til avhør, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for mannen?

– Vi har tatt opp dette med jurist, og vi skal se nærmere på hva dette skyldes. Det er i alle fall ingen tvil om at han både i dag og i går ble tatt med høy promille, og at han overhodet ikke er egnet til å kjøre bil. Det vurderes å innføre bruksforbud på kjøretøyet, sier Kimo og legger til at førerkortet ble beslaglagt i går kveld.