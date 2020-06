Nøt livet i glohete på Øra: – Perfekt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er perfekt å være her nå, for her blåser det litt. Det er kjærkomment, for nå er det varmt, sier Guro Strand, som var en av mange som var tidlig ute for å sikre seg en fin plass ved vannet på Namsos camping.

For det skulle bli relativt fullt utover dagen, og både store og små måtte ute i vannet for å avkjøle seg med jevne mellomrom.

11 grader og regn til uka

I flere uker har været i Namdalen vært upåklagelig, men til uka skal det ifølge værmeldinga gå tilbake til vante sommertemperaturer i Namdalen. tirsdag og onsdag meldes det om 11 grader og regn i Namsos.

Men det hadde ikke Martine Brattgjerd-Hansen (6) tid til å tenke på. Sammen med Brede Klykken (6) og Nils Sigurd Klykken var det full fart i vannet.

– Det artigste med å være her er selvsagt å bade, sier Martine med et smil.

Tre år gamle Bea-Emilie Klykken hadde sitt eget lille prosjekt i strandkantene. For mens alle enten satt og svettet på land, eller plasket rundt i vannet, satt hun og sørget for at sine leke-dinosaurer hadde det bra.

– Begynner nesten å bli lei

Hun hadde nemlig laget en egen oase fylt opp med vann, små sandøyer og trær.

– Se hva jeg har laget, sier Bea-Emilie og peker engasjert.

Oliver Bergin (11), Jakob Mælen (10), Ola Mælen (12), Pernille Rosten Bergin (8) og Sofie Aude Hansen (11) hadde sikret seg en av pedalbåtene på campingplassen.

Mens Ola, Pernille og Sofie trådte til, satt Oliver og Jakob i en gummibåt på slep.

– Det er fint å være her nå. Men nå har det vært varmt så lenge, at jeg nesten er i ferd med å bli litt lei, sier Oliver før han kaster loss.