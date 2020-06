Dykkerulykke i Jøssundfjorden: Fikk livreddende førstehjelp

Sterkt preget av ulykka

Da dykkeren fikk alvorlige problemer under inspeksjon av ei not på et oppdrettsanlegg, reagerte mannskapet på båten lynraskt. – De har gjort en fantastisk jobb, fastslår kommunikasjonslederen i AQS.