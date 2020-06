– Viktig for økt inngang til sporten                                               

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Karusellen har blitt arrangert uavbrutt i snart 30 år, og jeg syns at det er greit at vi kommer i gang igjen nå. Disse stevnene er et godt virkemiddel for å få økt fokus på friidrett blant barn og unge, og for å ha en rekrutteringsarena med lav terskel, sier kretsleder i Friidrett Ragnar Prestvik.