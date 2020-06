Da jeg trengte lokalsykhuset mitt

NAMDALSAVISA

Fantastiske leger og helsepersonell. At de tar de riktige når det blir akutt, og tar vare på pasient og pårørende. Samarbeider godt med St.Olavs i Trondheim. Veldig bra!

For 14 dager siden ble jeg i all hast fraktet i luftambulanse fra sykehuset Namsos til St. Olavs hospital. Jeg fikk kjenne på viktigheten av å ha en landigsplass for luftambulansen ved Sykehuset Namsos. Den omsorgen og tryggheten de ansatte på sykehuset Namsos ga meg, kan ikke beskrives. Følte meg trygg mens jeg lå på intensiven, og til jeg kom i luftambulansen

Flinke leger, gode medisiner og godt utstyr er årsaken til at jeg idag, 14 dager senere føler meg «frisk». Gjør litt daglige gjøremål, kommer sakte men sikkert tilbake til det daglige liv. Er bare så evig takknemlig for helsevesenet i Norge! Og at vi må beholde nærsykehusene... Vi er mange som trenger det!