For en måned siden ønsket namdalsordførerne et hastemøte med Erna Solberg om rovdyrkrisen – nå forventer de at statsministeren kommer på banen

Her står 11 opprørte ordførere og krever at statsminister Erna Solberg kommer på banen – for å finne ei løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Grong og Namsskogan.