Hyttefolket slurver med brannsikkerheten – nå tar brannvesenet tak

– Vi har ikke eksakte tall for hytter i vårt område, men vi vet fra andre steder i landet at det er nær 40 prosent av alle hytter som ikke har fungerende røykvarsler. Det er også over 50 prosent som ikke har slukkeutstyret i orden, sier Rigman Pents i Innherred brann og redning i en pressemelding.

Grunnet koronapandemien forventes det at flere vil tilbringe tiden på hytta denne sommeren, noe som også kan bety en økning i hyttebranner. Nå håper han at hyttefolket i området tar problemet på alvor og sørger for at brannsikkerheten er på stell.

– Det finnes en enkel sjekkliste for å ivareta brannsikkerheten på hytta. Vi anbefaler alle å forholde seg til denne. Print den gjerne ut og heng den opp på veggen, sier Pents.





Sjekkliste for brannsikkerhet

Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk. Ha alltid ekstra batterier i reserve. Gå aldri fra levende lys. Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ. Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte. Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk. Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig. Sørg for rikelig tilgang til slukkeutstyr. Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.

Sjekklisten gjelder både for hytter, bobiler og campingvogner.

