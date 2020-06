MNA utvider i Grong Næringspark – nytt og moderne avfallsanlegg

NAMDALSAVISA

BERGSMO: – Vi ser at de dagene anlegget til MNA tar i mot publikumn så skaper det delvis trafikk-kork i deler av industriområdet og det er til hinder for drifta til flere av de andre bedriftene. I tillegg har MNA i dag behov for ei oppgradering og modernisering av anlegget sitt i Grong, sier kommunalsjef Stig Moum.