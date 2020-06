NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er klart det er vemodig. Vi har hatt et kjempebra faglig godt miljø med et bra team. Alle som har jobbet her har trivdes godt. Vi ser tilbake på en fantastisk reise som nå dessverre er over, sier Terje Brauten og Oddgeir Grindberg, som er de siste som er igjen i Telenor i Namsos i Televerk-bygget i Havnegata.