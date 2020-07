Fuglehundklubben mener MDG tar feil i kritikk: – De bommer på mål

NAMDALSAVISA

NÆRØY: – Vi registrerer at MDG mener at denne måten å trene jakthunder på er galt. Men vi har søkt Miljødirektoratet og fått en tillatelse til å sette ut 300 fasan og 300 rapphøns. Og med den tillatelsen følger det veldig strenge kriterier for hvordan dette skal gjennomføres. Kriterier som vi selvfølgelig følger, sier Bertil Nyheim, lavlandsansvarlig i Namdal fuglehundklubb.

For utsett av fugler til trening er veldig strengt regulert.

– Vi føler også det er på sin plass å kommentere ordlyden i innspillet fra MDG. Det høres ut som fuglene settes ut for at de skal jaktes på. Det er feil. Fuglene settes ut på et begrenset areal, og på det arealet simulerer vi jaktsituasjoner i forbindelse med trening og jaktprøver. Men det vil ikke bli skutt på disse fuglene, sier Nyheim.

– MDG hevder også at dette er snakk om utsett av fremmede arter. Det stemmer heller ikke helt. Fasan er satt ut over hele Europa, og fra rundt 1890 og fram til dags dato er fasan og rapphøns satt ut i Norge til hundetrening. Vi har dokumentasjon på at fasan er satt ut i flere runder i Nærøy fra tidlig på 1900-tallet, sier Nyheim.

Det som imidlertid gleder Namdal fuglehundklubb i innspillet fra MDG Trøndelag er den tydelige støtten som partiet gir til jakt.

– De skriver i innlegget at de støtter jakt. De skriver også at trening av jakthunder kan være positivt for både jeger og hunder, og at det kan bidra til at jakt blir mer skånsomt for andre dyr som det jaktes på. Det er vi helt enige med dem i, og dette er en måte vi på en skånsom måte kan trene jakthundene våre før jakta begynner, sier Nyheim.