Marita (56) fra Overhalla var nære døden – takker nærsykehuset for at hun fortsatt er i live

– Vi må beholde nærsykehusene, vi er mange som trenger det, sier Marita Furulund Grande. Hun har nylig hatt behov for omsorgen fra dyktige leger og helsepersonell, og hun takker sin skaper for at helikopterlandingsplassen på sykehuset var intakt da hun trengte lynrask hjelp.