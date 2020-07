Reagerer på behandling av kunstverk på Sykehuset Namsos: – Det er trist at det blir gjort sånn

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Under koronapandemien har det på mange offentlige steder vært et behov for å henge opp informasjonsplakater for hvilke regler besøkende skal forholde seg til når de er innom. I helseinstitusjoner har dette selvsagt vært ekstra viktig. I akuttmottaket på Sykehuset Namsos har det imidlertid kommet reaksjoner på hvordan man har løst informasjonsbehovet.