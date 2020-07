Bak ethvert skrytebilde er det ei næring som er på jobb

Meninger

Uavhengig om turen går til nord eller sør, så kommer vi til å møte levende landskap og lokalsamfunn. Du trenger ikke se lenger enn til nabogrensa for å forstå at dette ikke er standarden i alle land. Det er med andre ord noe vi nordmenn ikke må ta for gitt.

Bak ethvert skrytebilde er det nemlig ei næring som er på jobb. Ikke bare sørger landbruksnæringa for levende og vakre landskap, men de produserer også sunn og trygg mat. De slår to fluer i en smekk, og i år er det vi som skal få nyte godt av begge deler.

Fra ytterkantene i sør og i nord, øst og vest, produseres det mat basert på de lokale ressursene vi har tilgjengelig. Frukt og bær, korn og grønnsaker, kjøtt, melk og ull over hele landet. Lange, lyse netter sørger for unik smak og kvalitet som bare kan skapes i vårt norske og særegne klima og topografi.

På ferieturen vil du nok også møte på mange av våre fremste anleggsgartnere. To millioner sau, lam, geiter og kyr bruker sommermånedene på å holde landskapene våre i hevd. Samtidig som mange forbrukere ønsker å redusere kjøttforbruket på grillen i sommer, skal de altså nyte fruktene av det arbeidet som landbruket og dyra legger ned.





Det er allerede en utfordring at det norske landskapet gror igjen. Vi må nyte det nå, for skal vi i tillegg redusere det norske kjøttforbruket vårt så mye som enkelte mener, så kan vi si takk og farvel til åpne landskap og mange av våre rødliste truede arter. Bier og blåklokker overlever ikke når terrenget gror igjen, de er avhengig av åpent landskap for å overleve.

Vi gleder oss til å følge Norgesferien til venner og bekjente på sosiale medier i sommer. Og så håper vi at alle får opp øynene om hvor viktig det norske landbruket faktisk er.

Hadde det ikke vært for sauen og kua, så hadde ikke norske og vakre landskap vært trekkplasteret for turisme til landet vårt, slik det er i dag. Og du hadde heller ikke fått en like fin opplevelse på din norgestur nå i sommer.