De lokale butikkene er avhengige av deg og meg

Korona vil for alltid ha endret vårt forbruksmønster. Vi kommer til å ha mer fokus på hvordan vi oppfører oss i butikken, hvor vi handler og hvor mye vi handler. Det er et markant skifte i at vi handler større handlevogner når vi er på matbutikken, vi begrenser antall besøk i butikken og vi planlegger mer hva vi skal handle før vi drar dit. Vi sparer mer enn vi har gjort tidligere, og vi har fokus på hva vi kjøper inn.

Tall hentet inn fra SpareBank 1 SMN viser at man i ukene etter 12. mars reduserte forbruket betydelig på nær sagt alt, sett bort fra matvarer og andre nødvendigheter. Alt annet reduserte vi innkjøpene av. I dag er pengebruken en helt annen. Målt mot 2019 passerte vi pengebruken på kjøp av varer og tjenester for noen uker tilbake. Hvor bruker vi de pengene?

Statistisk sentralbyrås oppdaterte tall for detaljhandel i mai 2020 viser en økning av forbruk på 4,6 % målt mot tidligere periode. Vi bruker betydelig mer i butikker som for eksempel matvarer, sportsbutikker, møbler og maling. Vi har redusert pengebruken på drivstoff og annen butikkhandel som klær med over 10 prosent mot tidligere periode.

Der vi virkelig har økt forbruket er på netthandel. Der har vi en økning på 30 % målt mot samme periode i 2019. Det er matvarer, klær, skjermer til hjemmekontor og sportsutstyr. Nær sagt alt av netthandel har hatt en økning siden 12. mars. Hvordan påvirker dette det lokale næringslivet?

Det lokale næringsliv er avhengige av at vi kjøper varer av butikkene som er i nærområdet. Det at det finnes lokale handelssentrum med sportsbutikk, blomsterbutikk eller en møbelbutikk gjør at vi får levende lokalsamfunn med arbeidsplasser lokalt. Vi kan gå i nærområdet og kjøpe oss en kaffe fordi naboen eller kollegaen gjør det samme. Det at vi bruker våre penger lokalt til å kjøpe sportsutstyr, gjør at de ansatte på sportsbutikken kan kjøpe seg en kaffe på den lokale kafeen, der de igjen kan handle inn til helgen i den lokale matbutikken, eller hos bonden som har laget seg et eget bakeri eller kjøttutsalg. Det at vi legger igjen penger lokalt gjør at pengene yngler. Man skaper flere arbeidsplasser lokalt som igjen gir bedre tilbud, og kanskje flere som kan starte egen bedrift, som igjen gir enda flere muligheter lokalt.

Multiplikatoreffekt kalles dette på fint. Der den ene butikken tjener penger, som igjen fører til at de ansatte får lønn, som igjen fører til at de handler hos noen andre og så videre. For hver krone vi bruker lokalt vil denne mangedoble seg i lokal omsetning, og sammen kan vi skape store effekter for vårt nærmiljø.

Mange av oss namdalinger og nordmenn skal feriere lokalt i år. Vi skal bruke mindre penger på selve ferieturen, og vi har mer å rutte med når det er lav rente og har hatt lavere forbruk i mars og april enn vanlig. Det at vi bruker vårt feriebudsjett på lokal handel, skaper en «Namdalsk multiplikatoreffekt» der vi kjøper av den lokale butikken, eller den lokale snekkeren, som igjen kjøper av de andre lokale butikker, gjør at vi sammen skaper det lokale næringslivet som vi er avhengige av for å ha et levende lokalsamfunn.

Det å være turist i egen landsdel har aldri vært viktigere. Bruk den lokale restauranten, det lokale overnattingsstedet, den lokale kjøttforhandleren, den lokale nærbutikken. Her har vi muligheten til å ha ferie, være turist i eget område og samtidig sikre lokale arbeidsplasser – tre ting på en gang – som et kinderegg!

Ha en riktig god ferie – og husk – din lokale handel og lokale ferietur sikrer arbeidsplasser i Namdalen!