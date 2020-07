Gir fellingstillatelse på to hannbjørner i Indre Namdal

NAMDALSAVISA

INDRE NAMDAL: Klima- og miljødepartementet har i dag gitt løyve til skadefelling av inntil to bjørner i et avgrensa område i Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner. Løyvet er gitt til Grong kommune og det er det lokale skadefellingslaget som skal stå for gjennomføring av skadefellinga. Statens naturoppsyn (SNO) vil bidra med sin kunnskap og erfaring dersom skadefellingslaget ber om slik bistand.