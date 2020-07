Randi i Harran og Ole Roald i Namsskogan mistet til sammen 636 sau i fjor. Nå håper de at statsministeren kan få stoppet en ny blodig sommer

NAMDALSAVISA

HARRAN: – Her i gården er det ikke noe halleluja-stemning ennå, selv om vi nå har fått en sjanse, sier hun, vel vitende om at Erna Solberg nå har fått en orientering om de store tapstallene brukerne i Indre Namdal har hatt de to siste årene. Ifølge stortingrepresentant Elin Agdestein (H) betyr det rolig at det vil bli tatt ut bjørn i det beiteprioriterte området.