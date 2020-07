NAMDALSAVISA

Dette er en relativt mektig salat med mange forskjellige smaker. Knasende mandler, salt blåmuggost og søt karamellisert pære. Til disse smakene er det definitivt best med hvite eller roséviner som innehar noe restsødme. Musserende viner eller et lyst og friskt øl uten for mye bitterhet kan også være et godt valg.