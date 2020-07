ViewPoint Børgefjell er nasjonalparkens nye utsiktspunkt: – En flott merkevare

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Målet er at folk etter å ha besøkt ViewPoint Børgefjell, skal ha en følelse av at de har vært i Børgefjell og i tillegg sitte med mer informasjon om nasjonalparkkommunen, sier nasjonalparkforvalter for Børgefjell nasjonalpark, Tore Tødås om det splitter nye utsiktspunktet i Røyrvik som er et resultat av midler fra Miljødirektoratet og dugnadsinnsats.