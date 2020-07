Ventetida er over – endelig kan man slippe jubelen løs

NAMDALSAVISA

På torsdag skjedde det. Etter 30 år.

Endelig kunne man slippe jubelen løs.

Så innmari deilig. Så fantastisk godt.

Jeg må innrømme at det kom en tåre, eller to, eller tre.

La oss starte onsdag kveld.

Jeg har bursdag. Vi vinner 4-0. For en gave.

I morgen kan det skje – og det uten at vi spiller selv

Gåsehuden kommer bare av å tenke på det.

Jeg klarer nesten ikke sove.

Det er torsdag. I dag er dagen. I dag kan det skje.

Ventetida kan være over. Jeg kan ikke tro det.

Jeg står opp, sola steker. Dette må være dagen.

Drakta tas på og kaffen drikkes av den riktige koppen.

Nervene er i høyspenn allerede.

Dagen går, men veldig sakte.

Kan ikke klokka bare bli 21.15.

Jeg klarer ikke å tenke på noe annet.

I solsteken spiller jeg kubb med noen kompiser.

Taper i kubb. Blir enda mer nervøs.

Betyr dette at det går dårlig i kveld også?

Ikke med oss, de røde, men med de mørkeblå fra London?

Klokka går og pulsen stiger enda mer.

To timer igjen.

Jeg er dårlig i magen, jeg svetter.

Ikke på grunn av den stekende sola, men på grunn av nerver.

Jeg puster ut og inn, ut og inn.

Må kjøle meg ned med en sprut fra hageslangen.

Iskaldt vann.

Nå er det bare en time igjen.

Turen går fra Bjørum til Vika.

Der skal det hele avgjøres.

Jeg og mine kompiser, benket foran TV-skjermen.

Alt jeg håper på er at de lyseblå taper poeng.

La det skje!

Klokka slår 21.15. Det er kampstart.

Halleluja. 90 minutter, og ventetida kan være over.

36.minutter. De mørkeblå tar ledelsen. 1-0. Takk og lov.

Pulsen synker litt. Ikke mye.

Kampen går. Det er pause, fortsatt 1-0.

45 minutter igjen.

55.minutter spilt. 1-1.

Pulsen stiger, svetten kommer. Igjen.

Magen er dårlig og nå kommer skjelvingene også.

Dette er ikke moro, eller jo, litt.

13 minutter igjen.

VAR griper inn. Det kan bli hands, rødt kort og straffe.

Dommeren blåser.

Hands, rødt kort og straffe!

Straffe til de mørkeblå.

Halleluja.

Sett den ballen i mål!

Jeg tør nesten ikke se.

Scorer de nå, er det avgjort.

Det må det være.

Vær så snill!

Spilleren går frem. Legger ballen til rette. Skyter.

Der. En eksplosjon av følelser. Rett ut.

Mål! Jubelen runger utover Namsos by.

Naboene må tro det har klikka helt.

Samme det. Vi har vunnet. For første gang på 30 år.

Tårene renner. Gledestårer. Gåsehud.

Flagget heises!

Endelig. Ventetida er over.

Skjønner du ikke hva jeg snakker om?

Jo. Nå skal du høre.

Dette var hvordan jeg hadde det torsdag 25. juni 2020.

Dagen da ventetida endelig var over.

Nå kan vi faktisk si det:

Gratulerer alle røde!

Liverpool F.C er ligamestere 2020!

YNWA!