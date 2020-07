Sier nei til kampaktivitet på Gimle grunnet dårlig sikkerhet

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Vi har fått mange tilbakemeldinger i flere år, både fra moderklubb og besøkende klubber om farlige situasjoner, skader og nestenskader. Dommere har også gitt beskjed om at de blant annet har blitt nappet i under kamp av publikum. Det oppstår altså farlige situasjoner for både de på og utenfor banen, og vi har dermed bestemt å si nei til kamper i hallen for de fra 12 år og oppover, sier soneleder i Namdal, Beate Bårdvik.