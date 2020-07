«Ola» lar seg fascinere av historien

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Vi ser ham når vi går inn på kirkegården ved Ranem kirke. I en sky av støv står en ung mann og blander brent kalk og vann. Det blir til en base som arbeiderne hos Murmester Hagen AS bruker til å blande hvittinga. Og for de uinnvidde: Hvitting er en gammel murerteknikk de bruker for å kvite opp fasadene på de gamle kirkeveggene.