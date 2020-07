– Åpen for dialog om ei løsning

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Mandag skrev NA om at soneteamet i Namdalen i samråd med regionskontoret i Norges håndballforbund har bestemt at det ikke kan spilles håndballkamper for gutter og jenter fra 12 år og oppover i Gimlehallen på Overhalla før det blir gjort noe med sikkerheten.