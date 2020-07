Adcom øker staben med tidligere Telenor-ansatt: – Passer godt inn i bedriften

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Siden oppstarten av Adcom i 1995 da de var tre ansatte, har arbeidsstokken økt betraktelig. Nå har firmaet 12 ansatte, og siste mann i staben er Oddgeir Grindberg.

Da han fikk nyheten om at Telenor hadde bestemt seg for å legge ned i Namsos, tok han kontakt med Adcom for å høre hvordan mulighetene for jobb var. Det ble daglig leder i IT-bedriften, Jørgen Riibe, veldig glad for.

– Vi har snakket en del før nyheten om at Telenor skulle legge ned i Namsos kom. Miljøet er ikke større enn det, men jeg ble veldig glad da Oddgeir kom hit. Jeg må innrømme at det passet veldig bra for oss at Telenor valgte å legge ned her, og Oddgeir er en mann som passer godt inn i bedrifta. Han driver med mye av det samme som vi holder på med, så det passet bra, sier Riibe.

Fortsetter med det samme som i Telenor

Telenor bedrift og Adcom har på en måte vært litt konkurrenter i byen ettersom de driver med mye av det samme, selv om Telenor i hovedsak har mobil i fokus med IT bak, mens Adcom har IT i fokus med mobil bak. Grindberg og Riibe sier at de ikke så på hverandre som konkurrenter, for på en liten plass med få leverandører, må man samarbeide også.

– Vi har hatt gjensidig respekt. Telenor og Adcom har faktisk samarbeidet her i byen og flytter ikke kunder bare for å gjøre det. Her blir det mer en naturlig flytting av kunder med tanke på behov. Jeg tror bedriftene har passet godt sammen fordi vi på en måte er speilvendt med tanke på at Telenor hadde mobil i fokus, mens Adcom har IT, sier de.

Oddgeir Grindberg som nettopp måtte slutte i Telenor, kommer til å fortsette med mye av det samme i sin nye jobb hos Adcom.

– Det var naturlig for meg å henvende meg til Riibe da jeg fikk nyheten fra Telenor. De holder på med mye av det samme som jeg drev med, og kundene jeg har passer egentlig rett inn her, sier Grindberg.

Positive kunder

Den nyansatte gleder seg over at han nå blir en del av et lokalt IT-miljø.

– Hos Telenor bedrift har jeg sittet alene med IT. Det vil jo bli en berikelse for meg å bli en del av et lokalt IT-miljø. Dette vil slå positivt ut for kundene også, som for eksempel i ferier. Da det fortsatt vil være en lokal drift og en lokal kontakt å få hjelp fra.

Grindberg tar med seg nesten alle kundene han hadde i Telenor – over til Adcom. Han sier de fleste av de tar nyheten om byttet til Adcom positivt.

– Jeg hadde en kundeportefølje på rundt 110 stykker samlet sett. De fleste blir med over hit og er positive til det som skjer. Det er noe jeg ser på som en stor tillitserklæring, sier han og smiler.

Ser ikke bort i fra større vekst

I 2017 fortalte Adcom og daglig leder Jørgen Riibe til NA at bedriften hadde et mål om å bli 10-12 ansatte. Bedriften er nå oppe i 12 ansatte og når vi spør Riibe om han føler at det nå er komplett, svarer han slik:

– Det er ikke slik at vi hele tida tenker på at vi skal bli større. Men kommer det noen som vi føler passer veldig godt inn med det vi holder på med, kan det hende vi vokser enda mer. Jeg må innrømme at vi fortsatt mangler enda mer overlapping. Skal vi for eksempel ha kundesupport døgnet rundt, må vi ha enda flere ansatte som kan dele på jobben, slik at det skal fungere. Så vi skal ikke se bort i fra at vi må ha flere ressurser etter hvert.