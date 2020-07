– De aller fleste kommer ikke til å merke noen stor forskjell

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Nå bringer postbudene ut i gjennomsnitt tre brev til hver hustand i uka, og det er en nedgang på 10 prosent hvert år, forklarer distriktssjefen. Han tror at innbyggerne forstår hvorfor det måtte bli slik til slutt.

– Man kan selvfølgelig ikke gjøre alle til lags, men det er rett og slett ikke lønnsomt å levere ut posten hver dag, forklarer Selvik.

Heldigvis er ikke forandring noe nytt for Postens trofaste tjenere.

– De siste ti årene har vi hatt konstante omstillinger, sier sjefen.

De begynte for alvor å ane konturene av ei ny tid idet folk begynte å bruke e-post i stedet for vanlige brev – og det begynner som kjent å bli en stund siden.

Færre brev = høyere utgifter

Store deler av tjenestene som Posten har plikt til å levere er ulønnsomme. Derfor har regjeringa de siste seks årene bevilget totalt over 2,4 milliarder kroner til statlig kjøp av post- og banktjenester. Dette er penger som blant annet går til ting som gratis blindeskriftsendinger og omdeling av post- og lørdagsaviser over hele landet.

Hvert år koster dette 404 millioner kroner. Når vi sender stadig færre brev, vil det dermed måtte brukes mer av våre skattepenger på å fortsette med denne praksisen.

– Digitaliseringa må selvsagt ta mye av skylden. Det startet med at folk begynte å bruke mail, i tillegg er personlig brevveksling nærmest borte. Nå kan man jo sende ei melding fra mobilen eller datamaskinen som er fremme til mottakeren i løpet av sekunder, og da er det naturlig nok flere folk som bruker disse løsningene framfor for eksempel brev og postkort. Bankene var også flittige brevsendere før i tida , men nå foregår jo alt digitalt, opplyser Selvik.

– Fortsatt er det jo en del folk som har større behov for papir, som for eksempel den eldre generasjon. Jeg var på et seminar for et års tid siden, og da ble det sagt at det var rundt 70.000 mennesker i Norge som ikke har tilgang på nett. Verden er blitt mer lettvint, men det er ikke like enkelt for alle å henge med på utviklinga, sier han.

Har forberedt seg godt

– Dette har jo ligget i kortene lenge – vi visste jo at det før eller siden ville bli slik, forteller Selvik, og avslører en av hemmelighetene bak at Posten har klart å manøvrere seg gjennom endringene den siste tida.

– Det vi har gjort når folk har gått av med pensjon, er å opprette vikariat. Så stilte vi det samme spørsmålet til alle ansatte over 62 år: hvis noen sto i fare for å miste jobben på grunn av omstillinga, kunne de som var over den alderen rekke opp hånda og si «jeg kan slutte, hvis det betyr at noen andre får beholde jobben», forklarer Selvik.

– Da blir de belønnet i form av en gavepensjon, som kommer i tillegg til den vanlig pensjonen. Rent praktisk betyr det at du får 1 prosent av årslønna di. Hvis du tjener for eksempel 400.000 kroner på et år, så får du da 4.000 kroner ekstra i måneden. Det er det ganske mange som har gjort av de i aldersgruppa 62-67 år, og vi har faktisk ikke hatt noen oppsigelser i hele Trøndelag. Så det er vi veldig, veldig fornøyde med, sier en tilfreds Selvik.

Selv om antall brev som sendes har gått kraftig ned, har antallet pakker både til private og bedrifter opplevd en sterk vekst. Posten tilpasser seg dette ved å redusere kostnader forbundet med tradisjonell brevlevering, mens de stadig jobber for å utvide tilbudet av ulike tjenester og løsninger knyttet til pakkevirksomheten. Posten blir uansett nødt til å tilpasse seg tida vi lever i, slik at de kan utvikle tjenester som er relevante for innbyggerne. Det er ikke alltid så lett.

Ikke alt har fungert like bra...

I framtida kan nemlig Posten få flere bein å stå på, og i den forbindelse har Åge en morsom historie på lager.

I fjor testet man nemlig ut et prosjekt i Oslo, der tanken var at folk skulle kunne bestille ting som melk og brød som Posten så skulle kjøre ut.

– Vi tenkte at det ville være et bra tilbud for eldre som bor alene, og prøvde det ut det i to bydeler i Oslo. Det var en suksess, og folk var veldig fornøyde. Men så viste det seg at 73 prosent av brukerne av tjenesten var under 30 år, og bodde mindre enn 400 meter fra butikken, humrer Åge før han tilføyer:

– Når vi spurte de eldre om hvorfor de ikke brukte tjenesten, så var svaret at det var jo på butikken de traff folk! Så der bomma vi, innrømmer en lattermild distriktssjef.

Flere tjenester fortsetter på vanlig vis

For de som frykter en totalt ny posthverdag kan Selvik berolige folket med at tjenester som post-i-butikk fortsatt vil bestå. I tillegg finnes det ei løsning for de som vil motta brev hver dag – de kan helt enkelt skaffe seg en postboks.

Endringa vil heller ikke berøre sendinger av medisiner, blodprøver og biologiske preparater.

Og skulle det være noen tvil – du kan fortsatte sende brev fem dager i uka.