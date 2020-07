Steffen lovpriser rekrutteringsprosjektet som sørget for bestått fagprøve som helsefagarbeider

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For etter to og et halvt år med skolegang og praksis, kan Steffen Furberg nå kalle seg helsefagarbeider etter å bestått fagprøven «meget godt». Med litt over en måned igjen av lærlingtida på Namsos bo- og velferdssenter, har han nå begynt å søke etter jobb. Han skryter av tilbudet «Menn i helse».