Kveli Rånes Bremseth lager sommer-TV

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ideen om sommer-TV fra Kveli Rånes Bremseth ble til for fem år siden. Ønsket var at da kulturhusene stengte dørene for sommeren, skulle humorkarakterene til Sigmund Kveli, Arnt Egil Rånes og Harald Morten Bremseth, bevege seg over til TV-skjermene i de tusen hjem.