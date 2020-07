NVE sier nei til Zephyr på å utsette fristen for idriftsetting på Innvordfjellet

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Zephyr søkte om utsatt frist for idriftsetting for Innvordfjellet vindkraftverk fra 31. desember 2020 til 31. desember 2023. Zephyr AS begrunner søknaden med blant annet at vilkår om hubroundersøking har gjort det praktisk umulig å gjennomføre prosjektet innen nåværende frist.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener kravet om hubroundersøking, slik det er utformet i denne konkrete saken, er et forhold som er utenfor Zephyrs kontroll.

Usikkerheten knytta til om hubro hekker i planområdet og kortere tid enn fem år på realisere vindkraftverket, er argument som NVE mener bør tillegges vekt i vurderinga av søknaden om fristutsetting.

– Disse må likevel vurderes opp mot vårt brev av 27.11.2019 om å ikkje gi utsett frist for idriftsetting utover 31. desembr 2021, skriver NVE.

NVE viser i denne sammenheng også til Stortingets vedtak av 19.06.2020, der de ber om at regjeringa ikke gir utsatt frist for idriftsetting utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig løyve.

Vindkraftverket er lokalisert i Flatanger og Namdalseid kommune i Trøndelag.

