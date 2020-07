«For første gang har vi tatt med ungene på bilferie, og vel – vi har lært veldig mange nye ting»

NAMDALSAVISA

Fordelen med å være gift med ei fra Grytøya utenfor Harstad, er at du får oppleve et sommerparadis på linje med Namdalen hvert år. Vi bruker å være heldige med været, og jeg gleder meg alltid til å komme dit. Men nettopp der ligger utfordringen: For det er 920 kilometer Væretrøa til Grytøya. Det er langt – særlig når du har unger som fint kan bli bilsjuke på fem minutter.

Vanligvis bruker vi derfor å svi av CO2-budsjettet ved å fly opp, men i år kostet det 30.000,-. Hvis vi heller valgte å kjøre, kunne vi dermed gå rimelig bananas på kioskene underveis, og fortsatt gå solid i pluss. Så vi landa på å kjøre nordover, og booket med god samvittighet med en natt på motellrom ved Saltdal Turistsenter, omtrent halvveis på reiseruta. Først tok vi også noen dager i Overhalla, og derfra skulle det bare ta seks timer til Saltdal. Vi var spent, for vi hadde aldri vært på en så lang biltur før. I tillegg kjørte vi elbil og hadde med småunger, så det var en del ting vi lurte på om ville gå. Men vi måtte jo bare prøve.

Dersom andre skal prøve seg på en lignende ekspedisjon har vi her den viktigst læringa vi har gjort oss så langt:

18:05 Avreise fra Overhalla.

Lærdom #1:

For å gi turen en god start for ungene anbefales hiten «Daniel datt i do». Ungene synes den er like artig også 873dje gang den spilles.

19:10 Tissepause på Brekkvasselv.

Lærdom #2:

Små barn våkner med en gang du stanser bilen, og mens du venter på partneren (som bare skal en snartur innom butikken) hjelper det overhodet ikke å kjøre i ring rundt på parkeringsplassen for å få dem til å sove igjen – de skriker bare enda høyere.

20:20 Vi passerer Nordlandsporten.

Lærdom #3:

For tida jobber Vegvesenet tydeligvis intenst med å bygge ut E6, og det skjer i stor grad på natta, særlig i området rundt Mosjøen og Mo i Rana. Dette ville du visst dersom du hadde tenkt på å sjekke vegvesen.no før avreise, men du vil uansett oppdage at denne strekningen for tida er ganske schizofren. For du veksler kontinuerlig mellom å kjøre på en autobahn-versjon av E6 i to minutter for å deretter måtte krypekjøre ned humpete, midlertidige veier gjennom grøfter og over bekker på det motsatte av «den rakaste veien». Beregn ekstra tid. Oppdatering: Ifølge Vegvesen.no ser det heldigvis ut til at de er ferdige nå!

22:45 Vi nærmer oss Mosjøen.

Lærdom #4:

Mange som kjører fossilbiler blir svært hissige dersom en elbil kjører fartsgrensa på natterstid, eller – skrekk og gru – kjører litt under fartsgrensa på svingete veier. Selv om du forsøker å ta hensyn til andre bilister har særlig de som eier ekstra dyre biler et stort behov for å kjøre helt opp i stussen på bilen din for å markere sin misnøye fram til de brøler forbi så snart du får mulighet til å slippe dem forbi. Har du barn som blir lett bilsyke i bilen bør du merke bilen tydelig på sida med «Jeg prøver ikke å plage deg, jeg kjører sånn fordi jeg har bilsyke, lettsovende barn i bilen».

23:05 Svingete veier etter Mosjøen.

Lærdom #5

Dersom en baby i baksetet skriker så høyt at en treåring ikke får sove (og dermed blir kvalm av kjøringa), kan et jobb-headset med noise cancelling brukes som svært staselige øreklokker, og redde kvelden.

23:55 Omkjøring over Korgfjellet.

Lærdom #6

Utrolig fin omvei. Korgenfjelltunnellen er sikkert kjappere, men har du mulighet til å kjøre over er det virkelig en naturopplevelse.

00:47 Lading i Mo i Rana,

Lærdom #7

Lading på elbilferie gikk kjempefint for vår del, i hvert fall. Vi har heldigvis over 50 mil rekkevidde på bilen vår, og da holdt det med én stopp på en halvtime (hvor vi uansett måtte spise). Ser faktisk ut som det blir køfritt på tur sørover også, i hvert fall på de raskeste ladestasjonene.

01:18 Full stans på Skonseng.

Lærdom #8

Plutselig kø, og beskjed om at veien er stengt fram til 03:00. Dette kunne også vegvesen.no fortalt oss, men heldigvis sover trøtte unger tydeligvis godt i fangene til foreldre i framsetet.

02:10 Full fart fra Skonseng.

Lærdom #9

Vegvesenet har tydeligvis lært seg det fantastiske trikset med «Underpromise, overdeliver», og er ferdige nesten en time før de hadde sagt de skulle være ferdige. Plutselig ble ikke 50 minutter venting så ille allikevel. Håper de begynner å levere ferdige veiprosjekter til halvparten av budsjettet også!

03:30 Saltdalen Turistsenter.

Lærdom #10

Endelig framme! Nå venter en god natts søvn. Trodde vi. Men i postkassa for nøkler ligger det to konvolutter, og ingen har mitt navn på seg. Det vil si – det står «Karl Egil» på den ene konvolutten. Kan de virkelig ha trodd jeg sa «Karl» når jeg sa «Hagerup»? Snakker jeg virkelig så utydelig? Eller hørte de så dårlig? Jeg burde tydeligvis bedt dem lese opp navnet mitt, men nå var turistsenteret stengt, og vi kunne ikke ta sjansen på å stjele motellrommet til stakkars «Karl Egil» og familien, så vi konkluderer med at vi bare må kjøre videre, og heller belage oss på å kjøre i ett strekk. Vi har uansett brukt fire timer mer enn planlagt, så den gode natten med søvn ville vel uansett utgått. Google Maps rapporterer om at det er sju timer igjen.

05:20 Toast og kaffe på Straumen.

Lærdom #11

Som sjåfør går det overraskende bra å døgne når man kjører i midnattssol. Det hjelper også å ikke ha noe valg.

08:40, Overfart med Bogenesferga.

Lærdom #12

Små overraskelsespakker gjør underverker for moralen til treåringer, men det er en fordel om foreldrene vet hva sånne pakker inneholder før de åpnes. Feit glittersminke i fem farger er ikke alltid verdens beste leke.

10:36 Gul vest i Fiskefjorden.

Lærdom #13

Dersom du ser en mann i gul vest langs veien vil du kanskje instinktivt bremse litt ned, selv om du faktisk kjører fartsgrensa. Men det er veldig dumt. For det kan nemlig hende det bare er en hyggelig pensjonist som er ute og jogger langs E6, og bremsinga vekker ungene, og da må du plutselig blinke deg ut i grøfta og stanse midt i en 70-sone og stå der mens passerende biler tuter sint på deg mens du forsøker å begrense skadeomfanget i baksetet, og den gamle mannen kommer løpende bort til deg i kaoset og spør om det går bra, og blokkerer dermed veien for flere biler, og dersom du svarer han høflig at det går bra ser det ut som dere bare står og konverserer mens dere blokkerer trafikken, og da blir de andre bilene enda sintere.

10:54 Kanelbolle på Kanebogensenteret.

Lærdom #14

Når en treåring sier at nok er nok, så er det nok. 17 timer så å si sammenhengende kjøring er det imponerende at en treåring kan holde ut, og da er en stopp på kjøpesenter med tilhørende snacks og nye solbriller (som vi uansett hadde glemt å pakke) helt på sin plass.

12:21 Dragland Planteskole på Grytøya.

Gjensynsglede. Det var verdt hele turen.

PS: Jeg ringte til Saltdal Turistsenter for å booke rom til reisa sørover, og resepsjonisten fant meg ved å søke opp mobilnummeret. Da hun leste opp navnet sa hun: «Det va Egil Kaaa-», «Egil Aslak Hagerup», fullførte jeg. Og kunne høre hvordan hun rettet opp navnet mitt i systemet deres. Jeg tror de legger ut nøkkelen til rett person denne gangen.