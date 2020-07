Har fått Facebook-konto hacket: – Veldig ubehagelig

NAMDALSAVISA

BINDAL: – Noen har hacket seg inn på Facebook-kontoen min.Jeg har ikke lenger tilgang til den. Det føles veldig ubehagelig, sier han til NA.

Oppdaget i dag

Det var i dag datainnbruddet ble oppdaget.

– Jeg har gjort vanlig prosedyre og gjort sikkerhetstiltakene som Facebook anbefaler. Det følte jeg var veldig oversiktlig og forståelig. Men hackinga har nå medført at jeg måtte stenge privatprofilen min på Facebook, forteller han.

Adrian Jørgensen forteller at det er managementet hans som styrer aktiviteten på Facebook-sidene, både hans private og artistsida.

– Det er managementet som administrerer sida og har hatt tilgang. Men i dag oppdaget vi at noen har postet noe i mitt navn. Det står at jeg har postet HIW, sier artisten, som frykter hackeren har hatt tilgang lenge.

– At noen utgir seg for å være meg, og poster ting på sida mi, er jævlig ubehagelig, legger han til.

Som sammen med managementet fortvilet har forsøkt å komme i direkte kontakt med Facebook.

– Jeg har ikke lyktes med å komme i kontakt med Facebook, for å få åpne kontoen min igjen. Men det trengs nytt pass for å få verifisere at det er meg, og det har ikke jeg, sier han.

– Ikke kontroll

Artistsida hans på det sosiale mediet er også rammet. Den har mellom 6.000-7.000 følgere – og er en arena han kommuniserer direkte med fansen.

– Hackeren har fått tilgang til begge deler. Nå har vi ikke kontroll på noen ting, annet enn at vi har rapportert det inn til Facebook.

– Har dere stengt artistsida?

– Den er fortsatt åpen, og det er mulig å gå inn. Men ingen av de som administrerer sida i managmentet mitt har tilgang til sida lenger, svarer han, som føler at privatlivet blir krenket.

– Nå kan de som har hacket kontoen skrive hva de vil, sende melding til hvem de vil, til hvor de vil. De misbruker navnet mitt for det det er verdt, og det er ekkelt, fortsetter Adrian Jørgensen.

– Har du opplevd liknende før, Adrian?

– Nei, jeg har aldri opplevd å bli hacket. Jeg har hørt om flere som har vært igjennom det. Jeg har tenkt sjøl, at det må være jævlig å bli utsatt for det, svarer han, som nå står i samme situasjon som andre artister før ham.

Politianmeldt

I dag har han anmeldt hackinga til politiet.

– De henla det med en gang, det var ikke noe de kunne gjøre noe med, sier Jørgensen.

Han kommer med ei oppfordring:

– Sikre Facebook-sida di enda mer. Det er tydelig at sikkerhetstiltakene som Facebook opererer med, ikke er nok, sier han.