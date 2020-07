Rykket ut og avlivet 72 sau mens sjuåring befant seg i huset

Nesten et år etter at bonden fikk beskjed om å avvikle dyreholdet, rykket Mattilsynet ut og tok saken i egne hender. Bøndene og familien mener avviklinga var et mareritt, mens Mattilsynet mener aksjonen var forsvarlig gjennomført og tar ikke selvkritikk.