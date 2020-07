Gokartbane på Bjørgan tar form

– Klarte nesten ikke sove i natt

Det hele startet som en guttedrøm for ti år siden. Nå er asfalten lagt, banen tar form og eier Per Otto Valskraa klarer nesten ikke vente med å teste ut den nye gokartbanen på Bjørgan, som mest sannsynlig er klar for treningskjøring i august.