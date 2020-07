NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Føreren ble i morgentimene ilagt et forelegg på 1.700 kroner samt to prikker etter å ha brukt mobiltelefon under kjøring, skriver politiet på Twitter.

Dette skjedde i forbindelse med en trafikkontroll som politiet holdt langs fylkesveg 770 mellom Kolvereid og Rørvik.