Simen Nysæter drømmer om nok et stevne i Namsos

– Vi går bare og krysser fingrene

Simen Nysæter har utnyttet koronaperioden godt, og mener han aldri har vært i bedre fysisk form. Den store drømmen er at samfunnet åpner opp, slik at det kan bli arrangert nok et proffstevne i Namsos i desember.