Får servere eget øl til sine gjester

NAMDALSAVISA

JØA: I et gammelt fjøs på Jøa kan du nå kjøpe lokalprodusert øl over disk. Fosnes Præstegaard ble i helga inntatt av ivrige prøvesmakere, og 18. juli blir det endelig offisiell åpning.

– Vi har fått både skjenke- og tilvirkningsbevilling. Det betyr at vi kan lage øl som vi kan selge i eget lokale, sier Prestvik inne på kjøkkenet.

– Finnes det noen grense for hvor mye dere kan lage?

– Grensa er der, ler Prestvik og peker mot hjørnet av kjøkkenet. Der står de to tønnene som står for store deler av kveldens underholdning.

– Det blir vel rundt femti liter i gangen, forklarer den ølglade jøbyggen. Han fortsetter:

– Målet er å servere hundre halvlitere på én måned.

– Målet vårt er å kunne ha åpent også til neste år, ler huseier Åge Ivar Dille.

Ute i lokalet er det et yrende liv, og det er tydelig at lokalbefolkningen trives godt her. Gammel som ung sitter benket rundt langbordene, og med 30-40 gjester i den lille baren blir det fort trangt om plassen. Fasilitetene er uansett upåklagelige, og for den eventyrlystne finnes det sågar en helt egen utedo på stedet.

Kveldens testbrygg er en lys IPA, men det er bare en av mange ølsorter som stedet etter hvert vil tilby.

– Det ble litt travelt. Vi klarer bedre enn dette, men den smaker i hvert fall IPA, humrer Prestvik.

– Har den et navn?

– Den der kaller vi en sjutolv-IPA. Den ble nemlig laget for første gang den sjuende i tolvte i 2018, forklarer han.

– Det blir flere varianter etterhvert, blant annet skal vi lage prestegårdsøl, ingefærøl og pils, forteller styreleder Solveig Johanne Dille.

Denne kvelden går salget bra, og det er tydelig at folk her liker det lokale ølet.

– Nå har vi ikke mer heimebrygga igjen snart, ropes det inn på kjøkkenet.

Prestvik og Dille skynder seg tilbake til baren for å hjelpe til.

Der vil de servere lokalt øl hver lørdag fremover i sommer.