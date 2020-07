Stikkrenne kollapset: Her blir det trafikkdirigering ut august

En midlertidig bru har blitt satt opp over på Fylkesveg 17 sør for Sjøåsen etter at en stikkrenne under vegen kollapset før helgen. – Ved mye nedbør ville det vært fare for at man måtte stenge vegen, sier Arild Christensen i fylkeskommunen.