– Ønsker å overraske så mye som mulig

STJØRDAL: For med et knepent 3-2 tap heime mot Ranheim i seriestarten og et 3-1 tap borte mot Raufoss i andre runde, var storseieren heime mot Kongsvinger viktig for Morten Strand og Stjørdals/Blink. Med 5-2 seier mandag kveld står laget nå med tre poeng på tre kamper og lekværingen synes det er en ting som har vært for dårlig i de første kampene.