NÆRØYSUND/NAMSOS: Ingvill Bjørnstad Åberg skrev for litt siden et innlegg i NA om hennes opplevelse av dårlig korrespondanse mellom buss og hurtigbåt i Namsos. Åberg mista båten fordi bussen var fem minutter forsinka.

AtB gikk så ut og beklaget hendelsen.

Ønsker et større overgangsvindu

Nå tar representanter fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) til orde for flere endringer i kollektivtilbudet.

– Bussruten bør ha større slingringsmonn enn ti minutter opp mot hurtigbåten. Vi mener en ventetid på tretti minutter i Namsos ved normal rute er godt innenfor det som er akseptabelt for reisende på denne strekningen, sier kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet de grønne i Nærøysund, Svein Kåre Johansen.

Johansen ønsker også at tiden båten kan vente ved forsinkelser økes. Den er i dag på ti minutter.

– Med et tretti minutters overgangsvindu vil det være sjelden at hurtigbåten har gått når bussen kommer. Det bør i tillegg være rutiner for at hurtigbåten kan vente tretti minutter hvis bussen en dag skulle overstige ruten sin med mer enn tretti minutter. Det vil ikke bli ofte, og vi mener det er akseptabelt at de som venter på hurtigbåtstoppene på Jøa og Abelvær av og til kan oppleve at båten er litt forsinket. Det viktigste er å fylle båten med passasjerer og at ingen blir strandet i Namsos, påpeker Svein Kåre Johansen

Bedre markedsføring

Johansen mener det er vanskelig å finne fram til både priser og rutetider, og etterlyser bedre markedsføring av kollektivtilbudet.

– Vi tør vedde på at hvis vi spurte samtlige innbyggere i Rørvik og Kolvereid om de visste når det går buss mellom de to stedene, så ville svært få av dem kunne svare på det. Hvordan kan vi forvente at folk bruker et tilbud som de ikke kjenner til?, spør han.

Hans partifelle i Namsos, Marion Fust Sæternes, etterlyser i tillegg ei direkterute mellom Namsos og Trondheim, som kan knytte Namdalen til resten av fylket.

– Vi mener det er viktig å gjenopprette en direkte bussrute fra Namsos til Trondheim med avganger annenhver time. Det vil være et godt og forutsigbart busstilbud for de som bor på strekningen. Ved å kjøre innom på jernbanestasjonene i Stjørdal, Verdal, Levanger og Steinkjer vil det også bli en god kobling opp mot togtilbudet i nordre del av Trøndelag.

Gruppeleder Tommy Reinås vil legge fram disse kravene til AtB i førstkommende fylkesutvalg etter sommerferien.