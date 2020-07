D.D.E. med sin tiende opptreden på grensen - mens Thomas gjør sin debut

NAMDALSAVISA

I den 14. sesongen av det populære tv-programmet er det duket for en aldri så liten trøndersk aften. D.D.E gjør sin tiende opptreden på programmet, noe som ifølge Eskil Brøndbo er flest av alle.

– Vi har vært med ti ganger. Det er rekord, såvidt jeg vet, sier en lettere kry Brøndbo.

– Mens noen skal opptre der for første gang?

– Dette blir første gangen Thomas er med, ja, bekrefter mannen med trommestikkene.

Fredriksten Festning i Halden er åstedet for torsdagens rai rai-kavalkade, og Brøndbo er glad for at såpass mye av programmet blir brukt på Namsos-bandet.

– Hele del to blir med D.D.E., sier han stolt.

Han er ikke redd for å innrømme at bandet har hatt bedre tider.

– Hvordan ser det ut nå fremover med tanke på spillejobber?

– Det ser ikke så bra ut, sier han med et sukk.

– Det er ikke så enkelt å holde et maskineri som D.D.E gående når det tillates så lite publikum på konserter. Det må større arenaer til og flere publikummere, forklarer Brøndbo.

– Med D.D.E. så er vi 15 personer på veien, og da blir det dyrt å reise rundt å spille for bare 100-200 tilskuere, sier han nøkternt.

–Hva med Thomas, hvordan ser hans timeplan ut fremover?

– Sangere som Thomas har faktisk en liten fordel. En sanger kan for eksempel stille seg ved et piano og synge, og det er i det hele tatt et apparat som er mye lettere å få på beina. Thomas har faktisk mye å gjøre fremover, sier den mangeårige trommeslageren i D.D.E.