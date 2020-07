Følg reglene

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det at man skal følge fiskereglene ble igjen aktualisert etter at politiet natt til tirsdag var å hentet garn som de mistenker ikke var lovlig satt ved campingplassen i Eidsvatnet. Jeg vet ikke mer om den saken enn det som står i avisene, men jeg følte at dette var tiden til å komme med ei påminning hvilke regler som gjelder, sier elveoppsyn Vidar Sunde.

Han er rundt i hele Namsenvassdraget for å informere om hva som er lov og ikke, og skal samtidig sjekke om folk har betalt fisketrygdeavgift, har desinfisert redskap og eventuelt båt og at de eller grunneier melder inn fangst på laksebørsen.

– De aller, aller fleste synes det er trivelig når jeg kommer, og de har sitt på det tørre, sier han.

Garn er lov

– Det er lov å fiske med garn etter ørret selv om det går laks i vannene i Namsenvassdraget. Det gjelder Eidsvatnet, Grungstadvatnet og Øyvatnet samt en rekke andre vann i Namdalen, sier Sunde.

Men det er imidlertid et strengt sett med regler som må følges. Og disse reglene er det et fåtall som har satt seg inn i.

– Det at man ikke kjenner reglene gjør det ikke mindre straffbart å ikke følge dem. Så alle bør se innom nettsidene til Namsenvassdraget elveierlag og gjøre seg kjent med forskriftene, sier han.

Det er en del veldig klare regler.

– Man kan ikke sette garn uten grunneiers tillatelse, garn skal maksimalt være 30 meter lange og skal ikke stå i lenke. Det skal være minst to meter ned til toppen av garnet, og garnet skal stå på bunnen, forteller Sunde.

I tillegg skal garnene være godt merket med navn, adresse og telefonnummer slik at det skal være klart hvem som har satt garnene.

Får man laks skal den settes ut igjen hvis den er i live.

– Forskriften sier også noe om størrelse på maskene i garnet. Største maskevidde er 29 millimeter mellom knutene. Det tilsvarer 22 omfar. Det er heller ikke lov til å sette garn som er mer enn to meter dype, sier han.

Ikke ved elver

Det er en del strenge regler for hvor i vannene garn kan settes.

– Faststående redskap skal være minst 200 meter fra innløps- og utløpselver, og minst 50 meter fra gytebekker for ørret, sier Sunde.

Fiske etter innlandsfisk mer teine uten ledegarn, oter eller bottensatt line er tillatt hele året. I Salvassdraget og Høylandsvassdraget er fisketiden for garn fra og med 15. juni til og med 15. september, og i resten av de aktuelle vann er fisketiden 1. mai til og med 15. september.