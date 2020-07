– Jeg lyver hvis jeg sier at førsteplassen ikke er viktig nå

NAMDALSAVISA

SPILLUM: NA møter innehaveren av førsteplassen i årets Opptur-kampanje på tur ned fra dagens første topp. Det var Spillumsfjellet, et turmål som har blitt en del av de daglige rutinene for Inger Lise Brækkan.

– Jeg er på Spillumsfjellet hver dag. Her løper jeg opp uansett vær og vind. Dette har blitt en vane og det har det vært en god stund nå. Det hender at jeg tar to turer dit om dagen også, men da må jeg passe på at det er åtte timer i mellom hver innsjekk. Eller så får jeg ikke poengene vet du, sier hun og ler.

Går for førsteplassen

For samling av poeng i appen Opptur har nesten blitt en avhengighet for Inger Lise Brækkan. Hun leder årets kampanje med rundt 2.000 poeng på andreplassen og har deltatt på kampanjen i alle år bortsett fra ett. I år går hun for førsteplassen.

– Det er morsomt og konkurrere mot meg selv. Når jeg først har kommet i den posisjonen jeg er, så lyver jeg hvis jeg sier at førsteplassen ikke er viktig nå. Konkurranseinstinktet slår inn og jeg har selvfølgelig lyst til å ligge på topp når kampanjen avsluttes den 15. september.

Brækkan sier at samling av poeng har blitt en viktig del av turene hun er på og at hun sjeldent drar på steder hvor det ikke er poeng og få.

– Man har blitt litt kynisk når det kommer til hvor man drar. Jeg drar ikke på en lang tur med få poeng. Da drar jeg heller på en tur hvor man kan samle flere poeng på samme runde. Skal jeg til et sted hvor man ikke får poeng, så føler jeg at jeg må samle inn poeng før jeg drar. Jeg vil for eksempel til de Syv Søstre igjen snart. Der får jeg ikke poeng og må dermed samle inn litt ekstra før jeg drar, sier hun og legger til.

– På veg heim fra Heilhornet her om dagen var vi veldig slitne. Til tross for det dro vi innom ulike steder for å samle poeng på veien heim. Det hadde vi ikke gjort hvis det ikke hadde vært for Opptur, sier hun og ler.

Opplever nye plasser

Det er ikke bare poengene som er viktig for Brækkan. Hun sier at hun alltid har vært glad i trening, tur og friluft, og gjennom Opptur får hun sett plasser hun aldri har vært på før.

– I appen står det veldig godt forklart hvordan man kommer seg til de ulike turmålene. Her er det turmål jeg aldri har vært på før, så gjennom kampanjen får jeg også sett mange nye plasser, som jeg ellers ikke ville ha sett. Det er herlig, sier hun.

I tillegg til å oppleve nye turmål, mener Brækkan at det sosiale med det kampanjen også er viktig.

– Det er mange som sier at jeg er lite sosial som løper i skogen hver dag. Jeg synes derimot det er veldig sosialt. Her møter jeg mange som stopper og prater om ulike ting. Så sosialt, det er det så absolutt. Jeg bruker og dra på turer alene, sammen med min samboer og venner. Samboeren min ligger forresten på fjerdeplass i kampanjen, så han er med han også.

Får folk ut av sofaen

Brækkan som antar at hun løper rundt 20 mil i uka, synes det er godt å se at Opptur faktisk får folk opp fra sofaen og ut i naturen. Gjennom årene hvor hun har deltatt på Opptur-kampanjer har hun lagt merke til ulike ting.

– I perioden hvor kampanjen pågår møter jeg flere som jeg ellers aldri har møtt på tur. Det er kjempeflott at kampanjen faktisk får folk ut fra sofaen og ut i naturen. Det er det som må være det store målet med dette. I tillegg legger jeg også merke til at noen forsvinner fra skogen når kampanjen er over. Det er ikke fullt så bra da.

Brækkan som allerede hadde 100 turer på Spillumsfjellet før årets kampanje startet den 1. mai, har en tanke om at en lignende kampanje kunne foregått på vinters tid også.

– Det hadde kanskje fått flere folk ut på vinteren også. Vi har flere turområder som er like fin på den tida av året.

Legges merke til

Brækkan merker at folk følger med på hvem som topper resultatlista, for hun får stadig vekk kommentarer på at hun leder kampanjen.

– Folk følger med. Drar jeg til byen og setter meg ned på en kafe, så får jeg stadig spørsmål om jeg har tid til det. Det blir en del kommentarer, men det er bare moro.

Brækkan forteller også om en hendelse som skjedde på Pålhaugen på Elvalandet en dag tidligere i sommer.

– På veg ned møtte jeg et par som stoppet opp for å prate. Jeg spurte om de var med på Opptur. De svarte at de var med, men at de ikke hadde så mye poeng. I tillegg kommenterte det at de synes at hun som lå på førsteplass hadde ekstremt mye poeng. Da jeg sa at det var meg, ble de litt flaue og begynte å le. Det var litt morsomt.

Med cirka to måneder igjen av kampanjen så får vi bare vente og se om Inger Lise Brækkan klarer og holde seg på førsteplassen eller om noen klarer å ta henne igjen. Brækkan har hvert fall ikke tenkt og slippe opp, for hun har allerede planlagt nye turmål for dagene som kommer.

– Det blir en tur til Heilhornet med overnatting og det hele. Det gleder jeg meg veldig til. Det er så flott der. I tillegg kan jeg anbefale Kula i Bindalen. Der er det også fint. Men først og fremst blir det nok en tur til Spillumsfjellet når det har gått åtte timer, sier hun før hun løper heimover.