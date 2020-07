– Ta kontakt og la deg teste

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: – Jeg vil oppfordre alle til å ringe til legekontoret dersom de kjenner på luftveissymptomer, feber, hoste, tungpust, tap av lukt og smak eller uavklarte magesmerter. Dette gjelder symptomer som har oppstått nylig, og ikke for eksempel magesmerter som har vedvart i flere år, sier kommuneoverlege i Nærøysund kommune, Sabine Moshövel.

Moshövel forteller at det er enkelt å få testet seg, og minner om Helsenorges tilbud koronasjekk.no, hvor en kan legge inn symptomer og få ei vurdering.

– Koronatesting skal være et lavterskeltilbud, det er bare å ringe til legekontoret, så gjøres det ei vurdering der om du skal testes. Barn skal også testes ved hoste, vond hals eller feber. Er de snørrete skal en lege vurdere om de bør testes.

Hun vil også minne folk om å ikke møte på legekontoret dersom de har symptomer.

– Føler du deg forkjølet, ring og avlys timen eller avtal en ny en, sier hun.

Moshövel understreker at de aller fleste er flinke, men at noen ikke lengre tar de hensynene de skal.

– Det nytter ikke å klage over at det er fullt av folk et sted. Ser du det så tenk «Da skal ikke jeg gå dit». Reglene for avstand, hostehygiene, håndvask og det å holde seg heime om man ikke føler seg frisk gjelder fremdeles.