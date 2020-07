Derfor skriver vi om «Bildilla»

NAMDALSAVISA

Hvem er han, han som kjører i den elektriske rullestolen? For det meste er han snill, sier de få som står han nær.

Det er de som tar turen til hytta hans på tur opp til Larsheimen. Der er det ingen naboer. Hvem trenger naboer når en har katter som alltid slår opp halen i gjensynsglede når han kommer heim fra sine byturer?

Alle vet hvem Bildilla er, men hvem er han? Hva er hans historie? Den en gang så lange og hengslete mannen med den skjeve nesen, som til forveksling kunne likne på gitaristen Pete Townshend i The Who. Han som har spilt verden rundt og blitt hyllet.

Fenomenet «Bildilla» Midt i Namsos sitter en mann i elektrisk rullestol, med furet ansikt, skjev nese og viltvoksende hår. Alle vet hvem han er. Men ingen kjenner historien om «Bildilla».

Jan Inge Almvik har for det meste hatt sine sceneopptredener i Namsos. Fått tidvis stor oppmerksomhet, men han har ikke blitt hyllet. På ingen måte.

Det er kanskje ikke så rart heller, når en går i 17. mai-toget og viser nazihilsen. Slikt vil det bli snakket om, og det lenge også.

Tidligere kunne en støte på flere i Namsos som hadde havnet på skråplanet. De var uten fast jobb, drakk åpenlyst og sov ute. Noen stakk i dem mat av og til, rødspriten holdt de seg selv.

Det er like mange triste skjebner i dag, men de er ikke så synlige lenger. Vi blir skjermet for det, men de som jobber innenfor rus,- psykiatri og heimesykepleien ser det hver dag.

Det må være en tøff jobb på mange måter, men samtidig er det så mange som nyter godt av deres arbeidsinnsats.

I dag får du historien til Jan Inge Almvik. En usminket versjon. Han forteller selv om sitt liv, som er akkurat så dramatisk som hans slitte ansikt viser. Tapet og savnet av hans mor går som en rød tråd gjennom hans liv. Nå er han i ferd med å bli en gammel mann, men livsgnisten er der.

Noen vil kanskje riste på hodet over at NA slipper han til i spaltene. Han som har gjort så mye galt i livet. En bråkete drukkenbolt, som er straffedømt mange ganger og har plaget enda flere i fylla med sine sjikanerende fornærmelser. Og det til folk som har villet hjelpe han.

Alkohol kan få fram det verste i folk. Det gjelder flere enn Jan Inge.

Hvorfor gjør vi dette? Bretter ut livet til en person som mange mener bør beskyttes mot seg selv? Vi i pressen har et stort ansvar på det området, men vi kan heller ikke skjule eller dekke over det som kan være ubehagelig å lese om.

Selv personer som har lyktes eksempelvis i næringslivet kan ha mørke flekker i sitt liv, som ikke står på en CV, men som for dem er verdifullt å ta med seg videre livet. Livets lærdom.

Vi vet at dette er en sterk historie og at den kan provosere. Vi vet at den kommer til å bli lest. Kanskje kan det bli en vekker for de av oss som kan falle i fristelsen for å dømme noen ut fra sosial status og hva en har oppnådd her livet.

Hva gjør en med folk som Jan Inge? I redaksjon har vi gått flere runder for å bli enig med oss selv om dette er journali-stikk som tåler syretesten etter de etiske retningslinjer vi jobber etter. Vi valgte å ta han på alvor og be han fortelle. La han forklare hvorfor det gikk som det gikk.

Bak vår vurdering ligger det blant annet at Jan Inge ikke er umyndiggjort. Han har ikke verge og han vil ikke ha hjelp fra kommunen. Han vil ordne opp selv og han har et system for hvordan han skal betale sine regninger.

Vi har brukt store ressurser på å kartlegge hans liv fra barndommen og fram til i dag. Det har gjort et sterkt inntrykk på oss og vi mener det er rett at våre lesere kan få ta del i det.

Gutten som ble morløs så altfor tidlig havnet på den gale siden av loven. Vi har lest alle hans 38 straffedommer. Noen av dem skulle han nok ha vært foruten i dag. Vi har ikke bare lest. Journalist Bastian Alstad har snakket med en rekke av dem som var den fornærmede part i rettssakene.

I ettertid bærer de ikke nag til Jan Inge, men enkelte kan hente fram ubehaget de følte da de så seg nødt til å gå til politiet. For oss har det vært viktig å få høre deres versjoner for å gi et riktig bilde av livshistorien.

Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, heter det i Vær Varsom plakaten. Der står det også at vi har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Vi mener det er riktig at Jan Inge får fortelle om sitt spesielle liv i NA. Det kan vi lære noe av alle sammen, enten vi liker det eller ikke. Alt kunne ha vært så annerledes om noen hadde tatt i han som gutt. Men i hans verden som guttunge fantes det ikke personer som kunne ha slått ring rundt ham. Han ble etterhvert sendt på «trollskolen» på Røstad utenfor Levanger. Dit kom barn fra hele landet og med det samme de satte foten innenfor porten der, fikk de en merkelapp for livet.

Hva så med hans egen kommune, Namsos? De har selvsagt vært klar over hans situasjon og de har vært inne i bildet. De har gjort forsøk på å bistå Jan Inge, men for det meste har han takket nei til å komme under deres vinger fullt ut.

Er det mulig å finne smutthullet hvor noen kunne ha kommet inn og fått Jan Inge på rett kjør? Og kanskje ville han ikke ha overlevd i en annen, større kommune heller.

Jan Inge mener at «Bildilla» er en original. Det er han, og slik som samfunnet er bygd opp nå, er det tvilsomt at vi får slike originaler som han igjen i bybildet. Så får en håpe at det finnes nok verktøy i samfunnskassa som kan ta vare på unge som faller utenfor.

Midt oppe i alt dette, har det skjedd noe godt i livet til Jan Inge siden vi møtte han første gangen. Det at vi begynte å jobbe med saken førte til at han ble gjenforent med sin søster. Selv i tunneler med krappe svinger er det lys i enden.