Kjører daglig mellom Bodø og Trondheim – i dag ble han stoppet for å kjøre med piggdekk

NAMDALSAVISA

SNÅSA: På få dager har to biler blitt ilagt gebyr for å kjøre med piggdekk utenfor sesong. Under dagens kontroll på E6 i Harran og Snåsa sentrum fikk en norsk lastebil et gebyr på tusen kroner for å kjøre med pigger midt i juli.

– Jeg spurte om han var sent eller tidlig ute, men han bare flira av kommentaren, sier en humrende Bertil Klepp. Han er seniorinspektør i Statens vegvesen og forteller at det er sjeldent å se biler med piggdekk på denne tiden av året.

Lastebilsjåføren kom fra Bodø og var på vei til Trondheim, en tur han kjører daglig. Dekkene hadde han ikke skiftet siden i vinter. Planen var å pelle ut piggene når han fikk tid, fortalte han kontrollørene.

Det er ikke mer enn tre dager siden Vegvesenet sist bøtela en bil med piggdekk. Da var det også pigger på alle fire hjulene.

Bertil Klepp forteller at det er først og fremst slitasjen på veien som er problemet med at bilister ikke bytter til sommerdekk på våren.

– Tomler i været

I tillegg til et piggdekkgebyr, ble det også delt ut ett bilbeltegebyr, tre kjøreforbud, to anmeldelser og totalt 10 kontrollsedler for tekniske mangler under kontrollen på E6 i Harran og Snåsa sentrum.

At bare én av 676 kontrollerte bilister valgte å kjøre uten bilbelte i den tette sommertrafikken, er seniorinspektøren er godt fornøyd med.

– Det er tydelig at folk setter pris på å se oss langs vegene for vi fikk mange tomler i været fra passerende turister, forteller Klepp.

– Det er en god motivasjon for å fortsette å gjøre jobben vår.