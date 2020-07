Sørvik og Hellesø ønsker begge andreplassen på Ap-lista

NAMDALSAVISA

Nominasjonsprosessen er ikke kommet skikkelig i gang i Ap enda, det skjer først etter ferien, ifølge nominasjonskomiteens leder Skjalg Åkerøy. Men det er allerede klart at Kjerkol ønsker å fortsette som partiets representant fra Nord-Trøndelag og at andrekandidaten Arild Grande sier takk for seg i rikspolitikken etter valget neste høst.