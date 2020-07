Bjørnebinne skutt i Grong i natt

NAMDALSAVISA

Bjørnar Wiseth hos fylkesmannens miljøvernavdeling bekrefter at fylkesmannen har fått melding om at et jaktlag i Grong har skutt bjørn i natt.

Jaktlaget fikk forlenget fellingstillatelse etter at det ble funnet kadaver ved Aunet gård i Harran tidligere denne uka.

– Vi har fått melding om at en liten bjørnebinne er skutt i natt. Det er snakk om en binne uten unger, og uten melk i pattene sine, sier Wiseth.

Han forteller at Statens Naturoppsyn (SNO) skal ha vært med på jakten, og at SNO også har sett på binna.

– Vi har ikke hatt DNA-treff på binne i dette området tidligere i år, men risikoen for å felle binne vært til stede hele tida, sier Wiseth.

Fylkesmannen vil nå ta DNA av binna i et forsøk på å finne ut hvor den kommer fra.

NA kommer tilbake med mer.

