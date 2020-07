- Får kundene til å føle seg sett

NAMDALSAVISA

RANEMSLETTA: Ukas blomst går derfor til de ansatte ved Spar-butikken, som alltid tar seg tid til å slå av en prat og hjelper kundene med å finne fram til stort og smått. Dette gjør at butikkturen ofte blir et lyspunkt i dagen hos flere av NAs lesere som ønsker å takke de ivrige og blide ansatte for at de gjør en innsats for å få alle til å føle seg sett.