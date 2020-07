De tynne skivene med kjøtt ble nok heller brukt for å beskytte mot ridesår enn for å bli mat servert på steppene.

Jeg fikk for mange år siden høre en historie om hvor tartaren kommer fra. Historien skulle ha det til at tartaren hadde sin opprinnelse i mongolske krigere som la kjøtt under sadelen, for så å la det bli banket og mørnet under ridninga, og avslutningsvis bli spist rått.