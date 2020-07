Alt var bedre før - eller?

NAMDALSAVISA

Nei, jeg lengter meg tilbake. Til en tid der alle jobbet med jorda. Fra morgen til kveld.

Da man kunne reise til sjøs bare man hadde med seg en lapp fra foreldrene sine der det sto at man fikk lov.

Da folk ikke var så opptatt av overfladiske ting som utseendet, og der tv-programmer som «Ex on the beach» hadde vært utenkelige.

Da vadmelsbukser var mote, og man kunne gå med både hatt, frakk, monokkel og stokk. Da det bare fantes én tv-kanal, og når programmet var ferdig så skrudde man helt enkelt av apparatet og gikk og la seg – uansett om klokka bare var åtte på kvelden.

Jeg lengter meg tilbake til en tid der enhver lege fylte kontoret sitt med sigarettrøyk. Til en tid der alle kjendiser gikk god for at nikotin var et ufarlig nytelsesmiddel.

«Ja, nå røker også jeg Prince».

Jeg lengter tilbake til da man fortsatt bygde hus med asbest i. Til tiden da helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen var like utbredt som norsk romfart.

Jeg lengter tilbake en tid der homofili var forbudt og kvinner ikke fikk stemme. Til en tid der alle unge menn var forventet å delta i krig minst én gang i løpet av livet. Til en tid der enhver ung, gravid mor skrev sitt testamente så fort hun fikk vite om barnet i magen. Før moderne legevitenskap døde faktisk så mange som 6 av 10 barn under fødsel – ofte tok de moren med seg. Dit vil jeg tilbake til.

Jeg lengter tilbake til en tid der tannlegenes versjon av bedøvelse var å slå deg i hodet og gi deg en slurk sprit, før de røsket ut tenner så blodet sto oppetter veggen.

Jeg lengter tilbake til en tid der vi satte uønskede unger og eldre ut i skogen. Til en tid der vi trodde på troll, tusser, hekser, Nøkken og fandens oldemor – for ikke å glemme Fanden selv.

Jeg lengter tilbake til en tid der vi samlet tjue mann for å jage mammuter, som vi drev utenfor stup med mord i blikket. Jeg lengter tilbake til en tid der sabeltanntigrene mettet sine munner på våre minste, og der selv den minste betennelse var nok til å ta livet av deg.

Var alt bedre før?

Selvfølgelig ikke.

Nå går det jo faktisk an å sette telefonen på lydløs.