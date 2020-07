Foreslår å stanse kilenotfiske på kysten i fem år. Dette kan bli siste sesong for 83 år gamle John

Far og sønn gjør seg klar for en tur ute på sjøen. De skal ut for å hente inn kilenoten de satt ut dagen før, forhåpentligvis full av laks. Tradisjonen de har fulgt i flere år står i fare for å forsvinne.